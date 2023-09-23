النفط ينهي الأسبوع منخفضا بعد حظر روسي على تصدير الوقود

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3 بالمئة خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 90.03 دولار للبرميل. وهبط الخام 0.03 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أول تراجع منذ أربعة أسابيع.وارتفع الخامان بأكثر من عشرة بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات.