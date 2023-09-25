أسعار الوقود الأزرق تقفز في أوروبا

وصعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر تشرين الاول 2023 على مؤشر مركز TTF في هولندا بنسبة 12.5% إلى 499.69 دولار لكل ألف متر مكعب.وقفزت أسعار الغاز بعد تقارير أفادت بأن شركة الغاز النرويجية "جاسكو" مددت إغلاق العمل في حقل "سكارف" حتى 8 تشرين الاول المقبل، بعد أن كان الموعد الأولي عند 2 من الشهر نفسه.