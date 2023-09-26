العملة الخضراء عند أعلى مستوياتها في 10 أشهر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيرات أوكرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-468804-638313081086937547.jpg
العملة الخضراء عند أعلى مستوياتها في 10 أشهر
اقتصاد
2023-09-26 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
726 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
استقر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مدعوما بعوائد السندات الأميركية التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما، في حين استمر تراجع الين ليظل في منطقة خطر التدخل.
أدى مزيج من البيانات الاقتصادية القوية وخطاب التشديد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وعجز الميزانية الذي سيتم تمويله عن طريق الاقتراض إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 45 نقطة أساس في سبتمبر ليصل إلى 4.5 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2007.
وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام، مقابل فرص أقل لرفع آخر في أوروبا. وساعد الفارق في دعم الدولار الذي كان الكثيرون يراهنون على أنه سينخفض بسرعة عندما يشير المركزي الأميركي إلى نهاية رفع الفائدة.
وتأثر اليورو بانخفاضه 0.5 بالمئة، الاثنين، واستقر عند أدنى مستوى في ستة أشهر مسجلا 1.0584 دولار. وهو في طريقه لانخفاض ثلاثة بالمئة خلال الربع الجاري، فيما تعد أسوأ خسارة فصلية بالنسبة المئوية في عام.
ويتجه الجنيه الإسترليني أيضا لإنهاء مكاسب استمرت ثلاثة أرباع، وليتكبد خسارة فصلية 3.8 بالمئة. وانخفض الإسترليني لأدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 1.2195 دولار خلال الليل وتم تداوله فوق هذا المستوى بفارق بسيط في الجلسة الآسيوية.
ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ نوفمبر عند 106.1 أمس الاثنين وسجل 106.03 اليوم.
وتراجع الين ببطء ولكن دون توقف متجها نحو مستوى 150 للدولار مع تمسك صناع السياسة بالتساهل الشديد في السياسة النقدية.
ويُنظر إلى ذلك المستوى على أنه قد يكون خطا أحمر بالنسبة لوزارة المالية، التي تصاعدت تحذيراتها من تدخل محتمل في الأسابيع الأخيرة.
وسجل الين 148.97 للدولار أمس الاثنين وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 148.88.
واستقر الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات عند 0.6417 دولار أميركي وسجل نظيره النيوزيلندي 0.5962 دولار.
كما استقر اليوان الصيني عند 7.3099.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد
محليات
31.1%
07:41 | 2023-09-24
تنويه من الأحوال المدنية يخص معاملات البطاقة الوطنية والجوازات في بغداد
07:41 | 2023-09-24
اغتيال البلوگر "نور بي أم" بثلاث رصاصات في بغداد (صورة)
محليات
30.85%
07:31 | 2023-09-25
اغتيال البلوگر "نور بي أم" بثلاث رصاصات في بغداد (صورة)
07:31 | 2023-09-25
أسعار صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.61%
03:27 | 2023-09-25
أسعار صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين في الأسواق العراقية
03:27 | 2023-09-25
سياسي عراقي يحذر من انهيار اقتصادي ويطرح شروطاً لضبط أسعار الدولار
اقتصاد
17.44%
15:24 | 2023-09-24
سياسي عراقي يحذر من انهيار اقتصادي ويطرح شروطاً لضبط أسعار الدولار
15:24 | 2023-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
ناس وناس
منطقة البياع في بغداد - الحلقة ١١٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-26
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
Morning Live
قانون الابتزاز الالكتروني في العراق- الحلقة ١١٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-25
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
كان يا مكان
في كلّ حزن وضيق حكمة من الله - الحلقة ٣٢
14:00 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
رحال
أسرار جبال السليمانية وزيارة لكهف هزار مرد - الحلقة ١٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-23
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
Biotic
كآبة الشتاء وعواقب العزلة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-22
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
في حال فرضت منصة "X" رسوما شهرية.. هل ستبقى مشتركاً؟
طبعا، منصة مهمة
طبعا، منصة مهمة
كلا، لا تستحق
كلا، لا تستحق
انتقل الى بديل
انتقل الى بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.