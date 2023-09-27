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اسعار النفط تعاود الارتفاع في الأسواق العالمية
اقتصاد
2023-09-27 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
408 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي.
وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا.
ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.
ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينغ، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يسمى أوبك +.
ومن المتوقع صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت غرينتش).
في غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مينيابوليس أمس الثلاثاء إن "الهبوط السلس" لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.
لكنه أكد أيضا أن هناك احتمالا نسبته 40 بالمئة للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة "على نحو هادف" للتغلب على التضخم.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 94.29 دولارا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 90.70 دولارا.
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