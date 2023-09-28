أسعار النفط تُحلق عالياً بالأسواق العالمية.. برنت عند أعلى مستوى بـ2023

وبحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.78% ما يعادل 75 سنتا إلى 97.3 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.96% ما يعادل 90 سنتا إلى 94.58 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.وقفزت أسعار النفط 3% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند التسوية في 2023 بعد أن أثار انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية مخاوف من شح الإمدادات.