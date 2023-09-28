العراق يرغب بإنشاء مدينة صناعية حدودية مشتركة مع إيران

وبحسب وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، فإن ذلك جاء خلال لقاء نائب وزير التجارة العراقي ستار جابر الجابري، في طهران مع فرشاد مقيمي، رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية.ومن اهم المحاور التي نوقشت خلال اللقاء، إنشاء مدينة صناعية مشتركة بين البلدين وتواجد الناشطين الاقتصاديين والوحدات الإنتاجية الإيرانية في المدن الصناعية العراقية (خاصة مدينة واسط الصناعية) ودعوة المستثمرين الإيرانيين للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في العراق قريباً.وفي هذا اللقاء أكد نائب وزير التجارة العراقي على الاستفادة من تجربة إيران في مجال المدن الصناعية لنمو وتطور الصناعة في العراق، مبينا أن "هناك مجالا لحضور القطاعين العام والخاص من إيران في العراق وهناك آفاق جديدة للتنمية انطلاقا من التجارب السابقة والقدرات المشتركة للبلدين".وأضاف الجابري "قمنا في اللجنة المشتركة بين إيران والعراق خلال الأيام الماضية بمتابعة المذكرات والاتفاقيات المشتركة، بما في ذلك إنشاء المدينة الصناعية الحدودية المشتركة بين البلدين.وبين الجابري "لقد وضعنا في اعتبارنا الامتيازات والحوافز الخاصة لحضور الناشطين الإنتاجيين الإيرانيين في المدن الصناعية العراقية.كما دعا نائب وزير التجارة العراقي المستثمرين الإيرانيين لحضور مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في العراق قريبا، مبينا أن الفرص الاستثمارية متاحة في العراق.بدوره أعلن رئيس منظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية عن استعداد إيران لمتابعة إنشاء مدينة صناعية مشتركة مع العراق، وأوضح "سنتابع القضايا المتعلقة بالدراسات الأولية والموقع وقضايا البنية التحتية بالاستعانة بمستشارين ونخب وخبراء إيرانيين".وأشار فرشاد مقيمي إلى استعداد إيران لتوفير التدريب التخصصي للعراقيين، داعيا العراق لتقديم حوافزه وتسهيلاته الاستثمارية الخاصة لعرضها على المستثمرين الإيرانيين.وأشار إلى القواسم المشتركة والعلاقات الثقافية بين البلدين، معربا عن أمله في تحسين مستوى العلاقات بين البلدين من خلال إقامة علاقات تجارية وصناعية، بالاعتماد على دور الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية.