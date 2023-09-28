العراق بين أكثر الدول إنتاجا للنفط عام 2022.. هذا مركزه العالمي (صورة)

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط في العالم منذ عام 2018، بإنتاجها نحو 18 مليون برميل يومياً، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بإنتاجها 12.136 مليون برميل يومياً.وضمت القائمة 3 دول عربية أخرى هي العراق، والإمارات، والكويت.وتاليا حجم الإنتاج بالألف برميل يوميا لأكبر منتجي النفط في العالم: