بـ2%.. أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"لا ليغا" بعد اتهام برشلونة: نؤيد هبوطه إذا أدين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-469118-638315614420774271.jpg
بـ2%.. أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
اقتصاد
2023-09-29 | 01:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,071 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو اثنين بالمئة بعد تحقيقها مكاسب طفيفة في التعاملات المبكرة الجمعة، إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات من السعودية.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم خمسة سنتات إلى 95.43 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 13 سنتا لتسجل 93.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 91.87 دولار للبرميل.
تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة شهور، وشعر البعض بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الطلب على النفط.
ويتجه كلا الخامين لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمئة.
وقال بنك أستراليا الوطني في مذكرة "سيكون اجتماع أوبك الأسبوع المقبل (4 أكتوبر) مؤشرا هاما للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية من جانب أرامكو".
تشهد السوق شحا في الوقت الحالي في ظل تخفيضات تبلغ في المجمل 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من قبل السعودية وروسيا، وهما من دول تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها.
خففت روسيا مؤخرا الحظر المنفصل الذي فرضته على صادرات الوقود لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، ولا يتوقع المحللون أن تستمر القيود لفترة طويلة لأنها قد تؤثر على تشغيل المصافي وتؤثر على العلاقات مع العملاء.
وقال بنك جيه.بي مورغان في مذكرة إن تركيا والبرازيل والمغرب وتونس والسعودية من بين الوجهات الرئيسية للديزل الروسي هذا العام.
وأضاف "تمديد حظر التصدير سيؤثر سلبا على العلاقة مع العملاء الجدد الذين كونتهم شركات النفط الروسية بشق الأنفس على مدى فترة العام ونصف العام الماضية".
قال الكرملين إن روسيا لم تناقش زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن حظر موسكو على صادرات الوقود مع مجموعة أوبك+.
وكانت بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة إلى جانب عطلة الأسبوع الذهبي في الصين التي بدأت الجمعة وتستمر أسبوعا داعمة للطلب العالمي على النفط.
كما أظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأميركي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في هذا الربع، مما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر.
ورجح استطلاع أجرته رويترز أن نشاط المصانع في الصين سيستقر في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.
وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"العريس متواجد ومنهار".. السومرية تواكب التشييع الرسمي لضحايا فاجعة الحمدانية
محليات
37.29%
09:33 | 2023-09-27
"العريس متواجد ومنهار".. السومرية تواكب التشييع الرسمي لضحايا فاجعة الحمدانية
09:33 | 2023-09-27
ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
اقتصاد
21.23%
03:55 | 2023-09-27
ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
03:55 | 2023-09-27
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.. إليك القائمة
اقتصاد
20.79%
03:35 | 2023-09-28
انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.. إليك القائمة
03:35 | 2023-09-28
أحد الناجين من حادثة "عرس الحمدانية" يروي ما حصل: هذه أسباب كثرة الوفيات (فيديو)
محليات
20.69%
05:38 | 2023-09-27
أحد الناجين من حادثة "عرس الحمدانية" يروي ما حصل: هذه أسباب كثرة الوفيات (فيديو)
05:38 | 2023-09-27
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-28
Morning Live
فارق السن بين الزوجين.. هل يهم؟ - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-28
Morning Live
فارق السن بين الزوجين.. هل يهم؟ - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-28
ناس وناس
حي الإيمان في كربلاء - الحلقة ١١٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-28
ناس وناس
حي الإيمان في كربلاء - الحلقة ١١٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-28
بعد التحري
الممثل العراقي…قصص ابداع لا تثمن بقيمتها المادية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-27
بعد التحري
الممثل العراقي…قصص ابداع لا تثمن بقيمتها المادية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-27
52 دقيقة
وراء القضبان.. قصص مؤلمة في سجن الإناث في بغداد - حلقة ١٨ | الموسم الخامس
14:30 | 2023-09-27
52 دقيقة
وراء القضبان.. قصص مؤلمة في سجن الإناث في بغداد - حلقة ١٨ | الموسم الخامس
14:30 | 2023-09-27
بالمختزل
البرنامج الحكومي.. مركب السلطة يصطدم باتفاق مُركّب - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-26
بالمختزل
البرنامج الحكومي.. مركب السلطة يصطدم باتفاق مُركّب - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-26
كان يا مكان
الله يدبّر أمرك لأنه أعلم بحالك - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-09-26
كان يا مكان
الله يدبّر أمرك لأنه أعلم بحالك - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-09-26
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-28
Morning Live
فارق السن بين الزوجين.. هل يهم؟ - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-28
Morning Live
فارق السن بين الزوجين.. هل يهم؟ - الحلقة ١١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-28
ناس وناس
حي الإيمان في كربلاء - الحلقة ١١٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-28
ناس وناس
حي الإيمان في كربلاء - الحلقة ١١٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-28
بعد التحري
الممثل العراقي…قصص ابداع لا تثمن بقيمتها المادية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-27
بعد التحري
الممثل العراقي…قصص ابداع لا تثمن بقيمتها المادية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-27
52 دقيقة
وراء القضبان.. قصص مؤلمة في سجن الإناث في بغداد - حلقة ١٨ | الموسم الخامس
14:30 | 2023-09-27
52 دقيقة
وراء القضبان.. قصص مؤلمة في سجن الإناث في بغداد - حلقة ١٨ | الموسم الخامس
14:30 | 2023-09-27
بالمختزل
البرنامج الحكومي.. مركب السلطة يصطدم باتفاق مُركّب - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-26
بالمختزل
البرنامج الحكومي.. مركب السلطة يصطدم باتفاق مُركّب - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-26
كان يا مكان
الله يدبّر أمرك لأنه أعلم بحالك - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-09-26
كان يا مكان
الله يدبّر أمرك لأنه أعلم بحالك - الحلقة ٣٣
13:00 | 2023-09-26
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
Celebrity
الاعلامية والممثلة رولا بحسون - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
14:30 | 2023-09-25
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
خط أحمر
عملية أمنية لوكالة الاستخبارات الإتحادية في ديالى - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
عشرين
مع محمد توفيق علاوي - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-24
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
في حال فرضت منصة "X" رسوما شهرية.. هل ستبقى مشتركاً؟
طبعا، منصة مهمة
طبعا، منصة مهمة
كلا، لا تستحق
كلا، لا تستحق
انتقل الى بديل
انتقل الى بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.