النفط تعلن احصائية تصدير الخام والإيرادات المتحققة لشهر أيلول

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن مجموع الصادرات عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغ من النفط الخام (103) مليونا و(143) الفا و(199) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.494) مليار دولار" .واشارت الاحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليونا و(220) الفا و (441) برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (449) الف و(423) برميلا فيما كانت الصادرات من القيارة (473) الف و(335) برميلا" .وأوضحت الوزارة، أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) مليون و(438) الف برميل في اليوم، وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (92.05) دولاراً .