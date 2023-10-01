السوداني يصدر توجيهات لتطوير القطاع النفطي

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً دورياً لمتابعة مشاريع وخطط تطوير القطاع النفطي، بحضور وزير النفط والكوادر المتقدمة في الوزارة".وجرى، خلال الاجتماع، وفق البيان، "استعراض مشاريع وزارة النفط في مجال استثمار الغاز وتطوير المصافي ومنظومة التصدير، وكذلك استعراض خطة الوزارة باتجاه زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استثمار الثروات".وشدّد رئيس مجلس الوزراء، على "اعتماد مبدأ المشروع المتكامل عند استثمار حقول النفط والغاز، على أن يتضمن عدداً من المشاريع الخاصة بالمصافي البتروكيماوية وصناعة الغاز ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والأسمدة، بهدف سدّ الحاجة الملحّة لها في الأسواق المحلية".وشهد الاجتماع "استعراض سير العمل في المشاريع الخاصة بالمصافي وتأكيد ضرورة استكمالها بأسرع وقت ممكن؛ من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والوقود، خصوصاً بعد أن تمّ تشغيل مصفى كربلاء بنجاح".ووجّه السوداني، وزارة النفط إلى "دعوة الشركات المتخصصة في مجال تشييد المصافي للاستثمار في العراق"، مشيراً إلى "أهمية إنجاز مشاريع الغاز والتوسّع في استثمار الحقول العراقية المنتجة للغاز الطبيعي، لغرض تزويد محطات الكهرباء والمصانع الوطنية المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز"، مؤكداً "ضرورة إكمال مشاريع التوسعة والصيانة للموانئ النفطية العراقية، ومجمعات الخزن والتصريف في عموم العراق".ووجّه أيضاً، "بمتابعة تنفيذ خطط الوزارة القصيرة الأمد والطويلة الأمد؛ لاستيعاب المتطلبات الاقتصادية المحلية وحاجة السوق العالمية للنفط العراقي والمشتقات النفطية في المستقبل المنظور، وضرورة إبراز دور العراق الفاعل والمهم في منظمة أوبيك".كما جدّد السوداني، "توجيهاته بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعدّة لمراحل التنفيذ، والعمل المبكّر على تذليل جميع العقبات الإدارية والفنية أمام استكمال المشاريع".