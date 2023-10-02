الدولار يقسو على الذهب.. المعدن الأصفر عند أدنى مستوى منذ 7 أشهر

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عاما.وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس واقترب متوسط مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب، من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1840.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1856.20 دولار.وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 بالمئة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولارا للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1232.11 دولار للأونصة.