في 2024.. توقعات بتراجع برنت إلى 70 دولاراً للبرميل

وبحسب البنك، فإن ارتفاع الأسعار على المدى القريب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في 2024.بدورها ، أشارت شركة "إيني" الإيطالية إلى أنه من غير المرجح أن "تقوم منظمة أوبك وحلفاؤها بتعميق تخفيضات الإنتاج العام المقبل، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق".وارتفعت أسعار النفط حوالي 30% خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف "أوبك+" في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية. فيما ارتفعت 27% خلال الربع الثالث.أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فقد ارتفع 29% في الربع الثالث من 2023.وهذه التوقعات مخالفة لما أعلنه بنك مورغان ستانلي قبل أيام لسعر خام برنت. حيث قال "إن السوق قد تظل تشهد شحاً في الإمدادات لعدة شهور خاصة بعد خفض الإنتاج السعودي والروسي"، غير أنه قال: "إن الأسعار التي تتجاوز 100 دولار للبرميل تبدو مبالغاً فيها". ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع إلى 95 دولاراً للبرميل من 82.5 دولار.ورفع توقعاته أيضاً ليزيد سعر البرميل 12.5 دولار عند 92.5 دولار في الربع الأول من 2024، وعشرة دولارات ليصل إلى 90 دولاراً في الربع الثاني، و7.5 دولار ليبلغ 87.5 دولار في الربع الثالث، وخمسة دولارات ليصبح 85 دولاراً في الربع الرابع.وقد صلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها لعام 2023، حيث كانت آخر مرة أغلق خام برنت فيها فوق 100 دولار، في 29 أغسطس 2022، فيما آخر مرة أغلق خام غرب تكساس فوق 100 دولار كانت في 20 يوليو 2022.بعض أنواع الخامات تجاوزت بالفعل الـ 100 دولار منها الخام النيجيري والماليزي.بنك "UBS" يتوقع تداول خام برنت في نطاق بين 90 و100 دولار في الأشهر المقبلة. أما بنك أوف أميركا فيتوقع ارتفاع أسعار النفط قريباً إلى 100 دولار للبرميل وقد تتجاوز هذا السعر قبل بداية 2024.ويرى "غولدمن ساكس" أن خام برنت قد يصل إلى 107 دولارات بحلول ديسمبر 2024 إذا استمرت تخفيضات تحالف أوبك+ لنهاية العام المقبل.وقال "جي بي مورغان" إن سعر النفط سيتداول في نطاق يتراوح بين 80 إلى 100 دولار على المدى القصير.ويخالف "ساكسو بنك" معظم التوقعات ويستبعد تماسك الأسعار فوق 90 دولارا للبرميل لفترة طويلة.