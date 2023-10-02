السوداني يشارك في افتتاح اكسبو قطر 2023.. هذا ما سيعرضه العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "شارك اليوم، في حفل افتتاح معرض إكسبو قطر 2023، في العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على دعوة رسمية تلقاها من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".ويُعد المعرض، وفق البيان، "الأول من نوعه المتخصص في البستنة ومواجهة التغيرات المناخية والتصحر، التي تمثل مشكلة تعاني منها المنطقة والعالم، ما يمثل فرصةً للعراق من أجل الإفادة من التجارب والأفكار التي ستُطرح في هذا المعرض، بالإضافة إلى ما يوفره المعرض من فرص مهمة لعقد الاتفاقيات والشراكات الدولية للاستثمار، في مجال تطوير القطاع الزراعي ومعالجة آثار التصحّر والجفاف".وأشار البيان، إلى أن العراق "سيَعرض خلال هذا التجمع، الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، بما ينسجم مع التوجهات والأولويات التي وضعتها الحكومة في تحسين الواقع الزراعي والبيئي، فضلاً عن عرض التجارب الزراعية الناجحة المُنفذة في العراق من قبل القطاع الخاص".