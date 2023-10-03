روسيا تبلغ العراق رغبتها بالمشاركة في مشروع "طريق التنمية"

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مساعد رئيس روسيا الاتحادية ايغور ليفيتين، والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك ومشاريع قطاع النقل بين البلدين.وأضافت وزارة النقل في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "السعداوي استعرض، خلال اللقاء أهمية مشروع طريق التنمية وجدواه الاقتصادية بالنسبة للعراق ودول المنطقة والعالم".كما تطرق الوزير، وفقا للبيان، الى "مشروع ميناء الفاو الكبير واهميته الكبيرة بالنسبة لطريق التنمية"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لديها رؤية واضحة لإدارة الميناء وتشغيله بالأسلوب الأمثل، عبر الاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة بإدارة الموانئ".وأوضحت الوزارة، أن "الوزير أكد للجانب الروسي ان العراق يطمح لإيجاد تكامل اقتصادي بين دول المنطقة"، مشيرا الى أن "موقعه الاستراتيجي يؤهله لان يكون قبلة للاستثمار العالمي".وبحسب البيان، أكد ليفيتين لوزير النقل رغبة بلاده الجادة في تعزيز التعاون المشترك لا سيما في قطاع النقل، كما أشار مساعد الرئيس الروسي الى استعداد حكومة بلاده للمشاركة في مشروع طريق التنمية، وتبادل الخبرات في مجالات النقل كافة".