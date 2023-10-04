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أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع أوبك+
اقتصاد
2023-10-04 | 01:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,325 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء مدعومة بتقلص إمدادات الخام العالمية قبيل اجتماع لجنة من وزراء أوبك+.
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 89.34 دولار للبرميل، بحسب بيانات رويترز.
ومن المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.
وأظهر مسح أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى آسيا، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا لن تحدد إطارا زمنيا لحظر تصدير الوقود الذي فرضته الشهر الماضي، والذي سيظل قائما طالما كان ضروريا لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعالجة النقص في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالإمدادات الأميركية، أظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام نحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر أيلول، وذلك وفقا لمعهد البترول الأميركي الثلاثاء.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات الأربعاء. ويشير متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم إلى تراجع مخزونات الخام نحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.
وتعرضت الأسعار لضغوط في الأيام الماضية بفعل قوة الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الثلاثاء بعد أن أشارت بيانات عن فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى استمرار قوة سوق العمل مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار من تكلفة النفطبالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب عليه.
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