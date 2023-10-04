المعدن الأصفر يتجه صوب أدنى مستوى في 7 أشهر

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1819 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1835.50 دولار.وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس.وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأميركية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة.وانخفض البلاتين أيضا 0.9 بالمئة إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.