تركيا توافق على استئناف تصدير النفط العراقي

وقال اللجماوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجانب التركي وافق على استئناف تصدير النفط فوراً من أنبوب النفط العراقيّ-التركيّ".وجاء ذلك في اعقاب اللقاء الذي جمعه بوزير الطاقة والموارد الطبيعيَّة التركيّ ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء".وأكد بيرقدار أنَّ "الفرق الفنيَّة التركيَّة انهت الإجراءات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقيّ عبر الأنبوب"، موضحا ان "الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقيّ".بدوره، عبر السفير عن تثمين "حكومة وشعب العراق لهذه الخطوة التركيَّة"، مبديا "استعداد العراق لاستئناف تصدير النفط بالسرعة الممكنة".وشدد "على أنَّ استئناف تصدير النفط سوف يسهم بشكل كبير في فتح آفاق العلاقات العراقيَّة-التركيَّة وتمتينها بالشكل الذي يؤمن المصالح المُشترَكة للبلدين الجارين ويحقق التنميَّة".