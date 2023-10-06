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أسعار النفط باتجاه تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار
اقتصاد
2023-10-06 | 01:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
816 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.
وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8 بالمئة وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8 بالمئة هذا الأسبوع.
تحرك الأسعار
زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 84.43 دولار بحلول الساعة 0147 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 82.73 دولار، لتعوض جزءا من الخسائر التي شهدتها أمس الخميس وبلغت اثنين بالمئة.
وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا "أسعار النفط تمضي إلى الاستقرار بعد أسبوع قاس شهد عمليات بيع متواصلة في سوق السندات مما أثار مخاوف بشأن النمو العالمي".
وتابع مويا "أسوأ أسبوع بالنسبة للخام منذ مارس بدأ في جذب المشترين بالنظر إلى أن سوق النفط ستظل تشهد نقصا على المدى القصير".
ولم يعلن اجتماع للجنة وزارية لتحالف أوبك+ هذا الأسبوع أي تغييرات على سياسة إنتاج دول التحالف.
وتترقب الأنظار الجمعة تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد.
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