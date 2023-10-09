معاناة الليرة التركية تتواصل.. هبوط لمستوى تاريخي جديد

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.32% إلى 27.7001 ليرة، وقبل ذلك سجلت العملة التركية مستوى 28.1125 ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى.وتشهد العملة التركية انخفاضا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا وأبرزها التضخم، رغم محاولات البنك المركزي التركي كبح ارتفاع الأسعار من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي.