أسعار صرف الدولار تتخطى الـ160 ألف دينار في أسواق العراق

وارتفعت اسعار الدولار بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 160250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 158250 دينارا لكل 100 دولار.وفي أربيل بلغت أسعار صرف الدولار في البيع 159000 دينار مقابل 100 الدولار وسعر الشراء 158900 دينار مقابل 100 دولار.ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.