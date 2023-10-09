المركزي: نضع اللمسات الأخيرة لستراتيجية الإقراض ومستمرون بتطبيق قرارات الدفع الالكتروني

وجاءت هذه التصريحات أثناء ترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، الجلسة الثلاثين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحسب بيان لوزارة الخارجية ورد لـ"السومرية نيوز".ووفقا للبيان، ناقش المجلس التوصيات الخاصة باللجنة المشكلة لدعم المصارف الخاصة من اجل النهوض بعمل تلك المصارف لتكون جزءا مهما من الاقتصاد العراقي، فيما اشار محافظ البنك المركزي الى أن "البنك يضع اللمسات الأخيرة لستراتيجية الاقراض، ومستمر بتطبيق القرارات الخاصة بالدفع الالكتروني".كما ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، واستضاف المجلس وكيل وزارة الزراعة ومستشار رئيس الوزراء عضوي اللجنة الخاصة بدراسة اساليب الدعم المقدمة للقطاع الزراعي وامكانية استدامتها في ظل الوضع المائي والمالي والاستفادة من التجارب العالمية والطرق الحديثة للري والمكننة الزراعية ودعم المحاصيل الزراعية الستراتيجية.