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عبر مقايضات مع إيران.. تركمانستان تعتزم إمداد العراق بالغاز
اقتصاد
2023-10-09 | 06:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
663 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
أفادت وزارة الخارجية في تركمانستان، اليوم الاثنين، بأنها تعتزم بيع عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا للعراق من خلال ترتيب مقايضات مع إيران.
وجاء الإعلان بعد أن أجرى وفد من الحكومة التركمانية محادثات في بغداد، وفق "سكاي نيوز"
ولدى تركمانستان الغنية بالغاز خط أنابيب يصل إلى إيران المتاخمة للعراق.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن عمليات المقايضة المحتملة، لكنها قالت إن العراق مهتم باتفاق مدته خمس سنوات.
وقبل أيام، وقّع العراق الجمعة مذكرة تفاهم مع تركمانستان من أجل استيراد الغاز الذي يحتاج إليه لتشغيل محطاته الكهربائية، كما أعلنت وزارة الكهرباء، مشيرةً إلى أن الملفّ يتطلب مفاوضات إضافية تتعلق بنقل الغاز عبر إيران المجاورة.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز المستورد من الجارة إيران التي تغطّي ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
ولكن تقوم طهران مراراً بقطع الغاز ما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي بالنسبة للسكان البالغ عددهم نحو 43 مليون نسمة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الكهرباء الجمعة عن إبرام "العراق وتركمانستان مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وضمان تجهيز مستقر ومستدام للكهرباء خلال الفترة القادمة".
وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل إن آلية توريد الغاز التركمانستاني ستكون عبر "استخدام شبكة الأنابيب في الجمهورية الإسلامية في إيران المرتبطة بأنابيب النقل العراقية وصولاً إلى محطات الطاقة في البلاد".
ويتعلّق هذا "الاتفاق المبدئي" باستيراد نحو 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من تركمانستان كما قال لفرانس برس مسؤول في وزارة الكهرباء.
وقال المسؤول إن ما تم الاتفاق عليه الجمعة هو "مذكرة تفاهم لفتح آفاق التعاون المشترك وأيضاً ستكون هناك جملة من المفاوضات".
وأوضح أنه "سيتم توريد هذا الغاز عن طريق خطوط الأنابيب الإيرانية، ولذلك فإنّ الأمر يحتاج أيضاً إلى مفاوضات أخرى مع الجانبين الإيراني والتركمانستاني".
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