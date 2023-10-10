النفط تعلن استصلاح بئرين نفطيين في كركوك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية انجزت استصلاح بئرين نفطيين في حقلي خباز وجمبور النفطيين".وأضافت الوزارة أن "بئر خباز / 43 تم استصلاحه باستخدام جهاز الحفر IDC 206 وهو البئر الاول الذي تنجزه الشركة ضمن مشروع استصلاح تسعة آبار لصالح شركة نفط الشمال في حقل خباز النفطي".وتابعت وزارة النفط، أن "كوادر الوزارة أنجزت استصلاح بئر جمبور / 75 باستخدام جهاز الحفر IDC 209 لصالح شركة نفط الشمال ايضا ضمن مشروع استصلاح 4 ابار في حقل جمبور الشمالي".وتابعت الوزارة، أن "عمليات الاستصلاح تتم للآبار النفطية التي تم حفرها سابقا، بهدف تفعيل الطبقات المنتجة للنفط وتغيير مناطق الانتاج او الانتاج من عدة طبقات واستبدال المضخات القديمة والعاطلة بأخرى جديدة ذات كفاءة عالية لزيادة الانتاج في الابار النفطية .