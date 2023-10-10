عبر الشلامجة.. إيران تعلن تصدير 58 ألف طن من المنتجات الزراعية للعراق

وأوضح مدير المنظمة ياسر شريفي في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، أن "المنتجات خضعت لتقييم خبراء المنظمة وتم اعتمادها وترخيص عملية تصديرها".وأشار شريفي الى أن "من هذه المنتجات البطيخ والشمام والخيار والجزر والتفاح والخس والملفوف".يشار الى أن منفذ "الشلامجة" يعد أهم معبر لمحافظة "خوزستان" مع محافظة البصرة، حيث يستخدم للتجارة وعبور المسافرين والسياح.