بعد اعلان فنلندا.. أسعار الغاز في اوروبا تقفز بنحو 12%

وبحلول الساعة 14:55 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل على مؤشر TTF، الذي يعد أكبر مركز غاز في أوروبا، بنسبة 12% إلى 534.4 دولار لكل ألف متر مكعب.ويوم الأحد الماضي، قالت فنلندا وإستونيا إن "وصلة البلطيق في خط أنابيب غاز "بلتيكونيكتور" التي تمر بين البلدين عبر قاع بحر البلطيق قد تم إغلاقها بشكل مؤقت للاشتباه في حدوث تسرب".وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنحو 7% في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات في إمدادات الغاز من أستراليا والنرويج، لكنها سارعت بالصعود بعد الإعلان من فنلندا.