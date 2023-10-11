بالأرقام.. انخفاض إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا

وبحسب إحصاءات؛ فإن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال الشهر الماضي، قد سجّلت نحو 9.494 مليار دولار، مقارنة بإيرادات أغسطس/آب 2023، البالغة 8.846 مليار دولار.يشار إلى أن إجمالي إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، قد سجّل، خلال المدة بين يناير/كانون الثاني (2023) وأغسطس/آب الماضي، نحو 10.92 مليار دولار، وفق الإحصاءات الشهرية التي تنشرها شركة تسويق النفط العراقية "سومو".سجّلت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023، نحو 1.54 مليار دولار، منخفضة بنحو 567 مليون دولار عن إيرادات الشهر السابق له، والتي بلغت 2.11 مليار دولار، وكذلك منخفضة عن إيرادات يوليو/تموز التي حققت 1.6 مليار دولار.وكانت كميات النفط العراقي المصدرة إلى الأسواق الأوروبية قد بلغت نحو 16.6 مليون برميل، متراجعةً بنحو 9.2 مليون برميل عن الكميات المصدّرة خلال شهر أغسطس/آب السابق له، والتي بلغت 25.8 مليون برميل،وبإضافة الإيرادات المحققة في سبتمبر/أيلول 2023، إلى إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا خلال الأشهر الـ8 الأولى، تصبح القيمة الإجمالية للصادرات خلال العام الجاري (2023)، حتى الآن، نحو 12.46 مليار دولار.وتوضح البيانات الرسمية أن إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا سجّلت انخفاضًا للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد أن كانت تواصل الارتفاع بأحجام مختلفة بشكل شهري؛ إذ سجلت أقلّ معدل لها في شهر فبراير/شباط الماضي 2023، بنحو 982 مليون دولار، بعد تصدير 13.8 مليون برميل.شهد شهر سبتمبر/أيلول 2023، تصدير 16 مليونًا و568 ألفًا و311 برميلًا، بينما بلغ سعر برميل النفط العراقي في ذلك الشهر نحو 93.23 دولارًا، مرتفعًا عن سعر البرميل المسجّل في أغسطس/آب والبالغ نحو 81.66 دولارًا، إلا أن حجم صادرات الشهر السابق بلغ 25 مليونًا و842 ألفًا و614 برميلًا.وفي يوليو/تموز 2023، سجّلت صادرات العراق من النفط الخام نحو 20 مليونًا و505 آلاف و964 برميلًا، بمتوسط سعر بلغ نحو 78.53 دولارًا للبرميل، أي سجلت الصادرات نحو 1.61 مليار دولار.وفي يونيو/حزيران، سجّلت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا نحو 1.07 مليار دولار، بحجم صادرات بلغ 15 مليونًا و734 ألفًا و19 برميلًا، بينما سجّل متوسط سعر برميل النفط العراقي -حينها- نحو 67.84 دولارًا.وشهد حجم صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في مايو/أيار، نحو 21 مليونًا و402 ألف و379 برميلًا، بمتوسط سعر للبرميل بلغ 66.03 دولارًا أميركيًا، لتبلغ إيرادات الصادرات لأوروبا نحو 1.41 مليار دولار.أما في أبريل/نيسان؛ فقد بلغ حجم إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا نحو 1.14 مليار دولار، مع بلوغ حجم الصادرات 15 مليونًا و568 ألفًا و71 برميلًا، بينما سجّل متوسط سعر البرميل نحو 73.37 دولارًا.يشار إلى أن بغداد تسعى لزيادة صادراتها النفطية للسوق الأوروبية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، لتستفيد من إيراداتها لتنمية وتعظيم مواردها المالية، وتحقيق انتشار أكبر بالأسواق الخارجية، مع محاولة فتح أسواق جديدة.