السوداني يبحث مع بوتين استخدام الدينار والروبل في التعاملات بين البلدين

وقال السوداني في تصريح نقله موقع "روسيا اليوم"، إنه "بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طائفة واسعة من القضايا الاقتصادية من بينها استخدام الدينار العراقي والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين".وأشار السوداني الى أن "العراق بصدد دراسة مشروع افتتاح مركز ثقافي عراقي في العاصمة الروسية موسكو من منطلق العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين والتي ستبلغ العام القادم عامها الثمانين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبغداد".وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية، مشيرا الى أهمية إسهام الكفاءات العراقية في بناء العراق وتحقيق التقدم المنشود.