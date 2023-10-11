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الحصة الأكبر للعراق.. صادرات إيران لدول غرب آسيا تصل إلى 10 مليارات دولار
اقتصاد
2023-10-11 | 07:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
677 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران ودول غرب آسيا في الأشهر الستة الماضية من هذا العام 10 مليارات دولار وشهد نمواً بنسبة 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد موقع اكوايران، بأنه وفق الإحصائيات التي نشرتها الجمارك الإيرانية في الأشهر الستة الأولى من عام 1402 الإيراني (بدأ في 21 مارس 2023)، فإن صادرات إيران إلى دول غرب آسيا، بما في ذلك العراق والإمارات والكويت وعمان وقطر والسعودية والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وتركيا بلغت 10 مليارات و346 مليون دولار، والتي تشكل 45% من إجمالي صادرات البلاد إلى العالم.
وشهدت صادرات إيران إلى دول المنطقة تلك نمواً بنسبة 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 بزيادة قدرها نحو 600 مليون دولار.
وبحسب فرزاد بيلتن، مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، فقد بلغت صادرات إيران إلى دول هذه المنطقة في تلك الفترة حوالي 30 مليونا و387 ألف طن، بزيادة قدرها نحو 6 ملايين و37 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويظهر تحليل الإحصاءات أنه من بين مجموعة الدول المذكورة أعلاه،
جاءت العراق بـ 4.5 مليار دولار
، والإمارات بنحو 3 مليارات دولار، وتركيا بـ 2.4 مليار دولار، بين الوجهات التصديرية الثالثة على التوالي لإيران خلال العام الماضي.
من ناحية أخرى، استحوذت عمان بنحو 635 مليون دولار، والكويت بـ 86 مليون دولار، وسوريا بـ 85 مليون دولار، وقطر بـ 53 مليون دولار، واليمن بـ 25 مليون دولار، على المراكز الرابعة إلى الثامنة على التوالي لوجهات تصدير إيران لدول غرب آسيا.
وبحسب البيانات المعلنة، فإن لبنان بـ 9 ملايين دولار، والبحرين بـ 4 ملايين دولار، والأردن بـ 2 مليون دولار، جاءت في المراتب التاسعة إلى الحادي عشرة لصادرات إيران خلال الأشهر الستة المنصرمة. وكانت صادرات إيران إلى السعودية خلال الفترة المذكورة لا تزال ضئيلة وبلغت أقل من 500 ألف دولار.
وبحسب مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، فإن التحليل المقارن لصادرات إيران إلى دول غرب آسيا يظهر أن
الصادرات إلى العراق زادت بنسبة 33% من حيث القيمة
و40% من حيث الوزن، وانخفضت في الإمارات بنسبة 11% من حيث القيمة وزادت بنسبة 11% من حيث الوزن، وانخفضت في تركيا بنسبة 7% من حيث القيمة وزادت بنسبة 28% من حيث الوزن، وزادت في عمان بنسبة 16% من حيث القيمة و31% من حيث الوزن، وزادت في الكويت بنسبة 4% من حيث القيمة و2% من حيث الوزن، وانخفضت في سوريا بنسبة 32% من حيث القيمة وزادت بنسبة 1% من حيث الوزن، وانخفضت في قطر بنسبة 20% من حيث القيمة و24% من حيث الوزن، وانخفضت في لبنان بنسبة 18% من حيث القيمة و39% من حيث الوزن، أما الأردن فقد انخفضت صادرات إيران إليه بنسبة 95% من حيث القيمة و98% من حيث الوزن، وزادت في اليمن بنسبة 746% من حيث القيمة و609% من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واردات إيران من دول غرب آسيا
وأشار المسؤول الإيراني إلى إحصائيات الواردات من هذه الدول إلى إيران، وقال: بلغت واردات إيران من دول غرب آسيا خلال الأشهر الستة الماضية نحو 13 مليار دولار، وشكلت 43% من إجمالي واردات البلاد خلال الفترة المذكورة أعلاه، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت واردات إيران من الدول المذكورة بنسبة 18% من حيث القيمة و13% من حيث الوزن.
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