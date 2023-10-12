وزير النفط: العراق يسعى لتحويل الطاقة المحروقة الى نظيفة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، شارك في منتدى أسبوع الطاقة الروسي REW بدورته السادسة".وأكد على "أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات المناخ والتقليل من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة"، مشيراً الى أن "العراق يسعى الى تحديد المسارات المهمة لاستثمار الطاقة المتجددة، وتحويل الطاقة المحروقة الى طاقة نظيفة، لتعزيز الإنتاج الوطني من خلال زيادة ودعم المشاريع الاستثمارية، الى جانب إدامة وزيادة إنتاج النفط الخام".ولفت عبد الغني الى "أهمية التواصل والتعاون مع الدول المنتجة للنفط والمنظمات والجهات المعنية لبلورة رؤية واقعية لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية"، مبيناً أن "المشاركة في المنتديات التخصصية هي فرصة للاطلاع على آخر المستجدات والبحوث والأوراق التخصصية في مجال الطاقة والمناخ، الى جانب اللقاء بوزراء النفط والطاقة والمسؤولين في دول العالم، لتعزيز العلاقات والتعاون وبما يخدم المصالح المشتركة".يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس وفد العراق الى منتدى الطاقة الروسي.