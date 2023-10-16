المجلس الوزاري للاقتصاد يدرس زيادة "الفائدة" على الايداعات

أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، أنه يدرس زيادة سعر الفائدة على الايداعات، فيما بين محافظ البنك المركزي علي العلاق أن سعر الصرف يعتمد بالاساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي.





وأضاف البيان أن "المجلس استضاف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وعددا من اعضاء اللجنة لمناقشة اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية"، موضحاً أن "محافظ البنك المركزي قدم شرحا تفصيليا عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العرا". وقال المجلس في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية".وأضاف البيان أن "المجلس استضاف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وعددا من اعضاء اللجنة لمناقشة اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية"، موضحاً أن "محافظ البنك المركزي قدم شرحا تفصيليا عن مهام واهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العرا".

ونقل البيان عن العلاق قوله إن "سعر الصرف يعتمد بالاساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي"، مشيراً الى أن "سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة".

وأشار الى أن "عوامل عديدة تاثر على سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب"، مؤكداً "فتح صالة خاصة للمصارف الاهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، ورفعنا سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف الى ٧.٥ بالمائة لتشجيع المواطنين بايداع مبالغها في المصارف ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".

وتابع البيان أنه "بعد نقاشات موضوعية وجدية اشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الى ان المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم وسيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي ومن ثم المختلط وصولا للقطاع الخاص".

وأضاف "سندرس زيادة سعر الفائدة على الايداعات"، مضيفاً" نحن نتطلع الى بناء ادوات اساسية مستقبلية تساعد البنك المركزي ووزارة المالية باخذ دورهما بما يتناسب مع طبيعة عملها".

ولفت الى أن "المجلس قرر المضي بانشاء مشروع هدم وبناء مستشفى ابن سينا التخصصي سعة ٦٠٠ سرير في محافظة نينوى ليخدم ابناء تلك المحافظة العزيزة".