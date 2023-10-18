أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل استمرار التصعيد في غزة

وارتفعت أسعار خام برنت لتصل 93 دولارا للبرميل، مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.وبحلول الساعة 1056 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة إلى 92.44 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.54 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 89.2 دولار للبرميل.وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.وأخذت الأسواق في الاعتبار تزايد المخاطر بعد مقتل المئات من الفلسطينيين بسبب قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة أمس الثلاثاء.ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. ووصل بايدن، الأربعاء، إلى إسرائيل.وقال جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة في النفط لوكالة رويترز: "هذا التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار الصراع وبالتالي قفزة في أسعار النفط".