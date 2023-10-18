أحداث غزة ترفع "المعدن الأصفر" في المعاملات الفورية

بحلول الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1941.50 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر.كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب واحدا بالمئة إلى 1955.60 دولار.وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء التصعيد في غزة على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول وهو أمر يلقي بثقله عادة على أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 23.20 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 903.24 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1136.33دولار.