الذهب يبلغ أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين الكيان الإسرائيلي وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقاً، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".التغير في الأسعاربحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1978.17 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1990.50 دولار.وعلى مدار الأسبوع، تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.01 دولار للأونصة لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1116.82 دولار.