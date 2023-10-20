أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب جديدة للأسبوع الثاني

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 1.1% إلى 93.35 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا أو 1.1% إلى 90.37 دولار للبرميل، ويحل أجل استحقاق عقد شهر تشرين الثاني اليوم الجمعة.وسجل عقد استحقاق شهر كانون الأول الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولار للبرميل، مرتفعا 99 سنتا أو 1.1%.