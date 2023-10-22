توقعات دولية بشأن النقد الأجنبي في 2024.. العراق في المرتبة الرابعة بـ85 مليار دولار

السومرية نيوز – اقتصاد



من المتوقع أن تتصدر السعودية قائمة الدول العربية من حيث حجم احتياطيها من النقد الأجنبي في عام 2024، ليصل إلى 425 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.



فيما توقع الصندوق أن يبلغ احتياطي العراق من النقد الأجنبي أكثر من 85 مليار دولار في العام المقبل.



كما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بـ 1 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.



توقعات الدول العربية ادناه:

توقعات الصندوق أظهرت مجيء الإمارات في المرتبة الثانية باحتياطي أجنبي قد يبلغ 176 مليار دولار،كما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بـ 1 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي. ويكفي احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى السعودية لشراء احتياجاتها من السلع لمدة 16 شهراً في عام 2024، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.



البيانات أظهرت أن الاحتياطي الأجنبي المتوفر في مصر يكفي وارداتها من السلع لمدة 5 أشهر في 2024.