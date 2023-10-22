أبرزها العراق.. 4 دول عربية يُتوقع أن تسجل انكماشاً في اقتصادها النفطي

السومرية نيوز – اقتصاد



توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد النفطي في 4 دول عربية خلال العام الجاري 2023، وتصدرت العراق أعلى توقعات الانكماش بنسبة 6.9%، تلتها السعودية بنسبة 5.4%، ثم الكويت وعُمان.



في المقابل، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد النفطي في ليبيا أعلى نمو بين الدول العربية بواقع 18.5% في 2023.



الجدول ادناه:



ويُعدّ إنتاج النفط في العراق شريان الحياة الاقتصادية للبلاد، وتُسهم عائداته في تمويل أبواب الإنفاق في الموازنة العامة بنسبة 87%، وفقًا لبيانات رسمية.



وتستهدف موازنة العراق لعام 2023 تحقيق إيرادات نفطية تصل إلى 80 مليار دولار، كما ترغب في جمع إيرادات أخرى غير نفطية بقيمة 12 مليار دولار.