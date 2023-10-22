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توجيهات حكومية جديدة بشأن نظام الدفع الالكتروني

اقتصاد

2023-10-22 | 09:02
توجيهات حكومية جديدة بشأن نظام الدفع الالكتروني
1,734 مشاهدة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً بشأن حساب الخزينة الموحّد ونظام الدفع الإليكتروني.

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً خُصص لبحث استكمال حساب الخزينة الموحّد، ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني ونقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية/ POS، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين، والمديرين العامين لعدد من المصارف الحكومية".

وشهد الاجتماع "عرض ومتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد، ومستوى التقدّم في تطبيق ونشر نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، ومناقشة التحدّيات التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص، وشركات الدفع الإلكتروني".

وكذلك جرى "استعراض التسهيلات والمحفّزات التي يمكن أن تُقدّم للمواطنين والجهات المستخدمة، بهدف التشجيع، إلى جانب مجمل الإجراءات المتخذة ونسب التقدّم، والمتطلبات الضرورية للاستكمال، إذ أكّد سيادته ضرورة منح الأولوية لهدف تشجيع القطاع الحكومي، وتشخيص الجهات المقصّرة أو المتلكئة".

كما جرت المصادقة، خلال الاجتماع، على "التقرير المتضمّن جملة من التوصيات، وتقرر عرضه على مجلس الوزراء".

ووجّه السوداني "بتفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي، وأهمية رفع تقرير نهائي بالمنجز يُعرض على اجتماع مجلس الوزراء".

وفي جانب إنجاز حساب الخزينة الموحّد، وجّه رئيس مجلس الوزراء، "بالتأكيد على الوزارات كافة لتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء (3581 لسنة 2023)، وضرورة الإسراع في تشكيل اللجان وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحرّكة لكل منها، خلال شهر واحد".
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