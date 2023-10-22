وذكر مكتب السوداني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، الذي يترأسه السوداني، والذي تم التصويت عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء".وجرت، خلال الاجتماع، "مناقشة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، التي تضمنت اختيار المدير التنفيذي للصندوق، فضلاً عن استعراض خارطة عمل الصندوق الأولية".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الصندوق الذي بدأت فكرته منذ عام 2017، يمثل واجهة حديثة للعراق بمعايير دولية، مؤكداً ضرورة عدم التشعّب في المشاريع الكثيرة والتركيز والبدء بمشاريع يكون لها أثر ملموس".وأكد "ضرورة العمل بعقلية القطاع الخاص، لاسيما أن هناك ممثلين عنه في مجلس إدارة الصندوق، يمكن أن يسهموا في مقترحات الآلية المثلى للتعامل مع الشركات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها".