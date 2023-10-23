عالمياً.. الذهب يتخلى عن ذروة 5 أشهر متأثرًا بقوة الدولار

السومرية نيوز – اقتصاد



تراجعت أسعار الذهب عن ذروة خمسة أشهر التي سجلتها في الجلسة الماضية، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن أي علامات بشأن تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1988 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.22% إلى 1977 دولاراً للأوقية.



الذهب عند التسوية يوم الجمعة





وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.9 دولار لتصل إلى 1994.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست العقود 2009.20 دولار خلال التداولات وهو أعلى مستوى منذ نهاية يوليو، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%.



الذهب بين الحرب وتصريحات الفيدرالي ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، يوم الجمعة، مع تقييم تصريحات صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، في ظل استمرار الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.9 دولار لتصل إلى 1994.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست العقود 2009.20 دولار خلال التداولات وهو أعلى مستوى منذ نهاية يوليو، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%.الذهب بين الحرب وتصريحات الفيدرالي

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو أيار يوم الجمعة، حيث صعدت بنحو تسعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين مع تفضيل المستثمرين للذهب كملاذ آمن وسط مخاوف من اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع أوسع في الشرق الأوسط.



أدى الارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد ونصف إلى إبقاء أسعار الذهب الذي لا يدر فائدة أدنى مستوى الـ 2000 دولار للأوقية التي سجلها في 4 مايو.



وقالت "لوريتا ميستر" رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إن توقعاتها لأسعار الفائدة بالبنك المركزي لا تزال تميل نحو زيادة أخرى، بغض النظر عن القرار الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع القادم.



بينما أشار "باتريك هاركر"، رئيس الفيدرالي في فيلادلفيا، أنه سيراقب البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تحريك سعر الفائدة في أي من الاتجاهين.



وأظهرت أداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية أن نسبة ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية وصلت 98% خلال الاجتماع القادم في الأول من نوفمبر.



وبصرف النظر عن الجغرافيا السياسية، سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي - مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.



وفي غضون ذلك، كشف صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، عن ارتفاع ممتلكاته بنسبة 1.8٪ يوم الجمعة.



المعادن الأخرى

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.23 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 889.48 دولارا ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1096.15 دولارا.