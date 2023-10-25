لتسهيل الإجراءات المصرفية.. المركزي العراقي يتخذ 6 خطوات جديدة (وثائق)

السومرية نيوز – اقتصاد



اتخذ البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 6 خطوات جديدة لتسهيل الإجراءات المصرفية، وذلك في كتاب موجه الى المصارف المجازة كافة.



وبحسب الكتاب الذي حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، فإن على المصارف، العمل وفق ما يأتي

كما أرفق الكتاب استمارات فتح الحساب الخاصة بحسابات الافراد، وكذلك (حساب التجار) و(حسابات الشركات) و(الحاسبات المشتركة) للعمل بموجبها، مما يسهل على (الزبائن بجميع انواعهم) فتح الحسابات بكل سهولة ويسر.



الاستمارات ادناه: