النفط تعلن انجاز مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر في البصرة

وقالت وزارة النفط في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "ذلك جاء خلال اجتماع هيئة الرأي لمناقشة مسودة المشروع، بعد تقديم عرض فني من قبل اللجنة المكلفة تضمن الجوانب الفنية والتعاقدية"، مبينة ان "الوزير أشار الى ان استثمار الغاز من حقل نهران بن عمر يعد من المشاريع الكبيرة الواعدة في مجال استثمار الغاز، بطاقة (300 ) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)".وأضاف الوزير، أن "المشروع ينفذ بمرحلتين بطاقة ( 150 ) مقمق للغاز الخام، و(150) مقمق للغاز الحامضي، اضافة الى انتاج كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات" .واشار عبد الغني الى ان "هذا المشروع سينفذ باسلوب الاستثمار (Boot)، وينفذ من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال"، لافتا الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة والوزارة لاستثمار الغاز تعزيزاً للانتاج الوطني" .من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "هذا المشروع يتضمن انشاء محطات تجميع للغاز الخام مع وحدات معالجة وشبكات خطوط للأنابيب وخزانات ومحطات مياه، ومحطات لتوليد الكهرباء ومنصة ومرفأ للتصدير".واضاف جهاد ان "المشروع يأتي ضمن توجه البرنامج الحكومي الذي يسهم في إيقاف حرق الغاز والتلوث البيئي، وتحويله الى طاقة نظيفة، لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية من الغاز الجاف لمحطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات هذا النوع من الوقود، إضافة الى تصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات الى الخارج، بهدف تحقيق إيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة" .