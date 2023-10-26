الذهب يزداد بريقاً مع صراع في الشرق الأوسط

ويترقب المستثمرون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث في وقت لاحق من اليوم ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غداً الجمعة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.وقال نيكوس كافاليس المدير العام لشركة ميتالز فوكس "من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة هي وسيلة لكبح التضخم".وأضاف كافاليس أنه لا يوجد ما يمنعهم من إعلان زيادة أخرى لأن الاقتصاد الأميركي قوي جداً.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى مرتفع قياسي الخميس لينهي سلسلة من الزيادات استمرت 15 شهراً.وأشار كافاليس إلى أن تأثير الأحداث الجيوسياسية كان قصير الأمد بشكل عام على الذهب مقارنة مع تأثير الأحداث الكلية أو الكوارث المالية التي قد تجبر السلطات العالمية على تنفيذ سياسات نقدية ومالية متشددة.وغالباً ما يتم اللجوء إلى الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً.التغير في الأسعاربحلول الساعة 0348 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1986.79 دولار للأونصة. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1997.10 دولار.وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 19 شهرا في سبتمبر مما يؤكد توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى عام 2024.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.93 دولار للأونصة. فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 899.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1124.80 دولار للأونصة.