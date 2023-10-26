يمارسون النصب والاحتيال.. المركزي العراقي يحذّر من التعامل مع هذه الجهات

وذكر البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "انطلاقاً من دوره في تنظيم استخدام أدوات الدفع الالكتروني وفق المعايير القياسية والممارسات المعتمدة، وبهدف حماية الجمهور من عمليات الغش والاحتيال، لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض الجهات غير المرخصة بإصدار بطاقات دفع إلكتروني والترويج لها".وبهذا الصدد يحذر البنك المركزي العراقي من "التعامل مع هذه الجهات تجنباً لعمليات النصب والاحتيال المالي"، مؤكداً "أهمية التحقق من رخصها قبل استخدام بطاقاتها وتطبيقاتها بهدف الاستفادة من خدماتها، والاعتماد على المواقع الالكترونية والقنوات الرسمية للشركات والمصارف المرخصة"، وفقا للبيان.ولفت البيان إلى أنه، "بالإمكان التعرف على مقدمي خدمات الدفع الالكتروني المرخصين من قبل البنك المركزي العراقي من خلال موقعه الرسمي (www.cbi.iq)".