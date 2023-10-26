لأول مرة منذ عام.. المركزي الأوروبي يصدر قرارا بشأن أسعار الفائدة

ويعد هذا أول اجتماع للبنك الأوروبي يعقد دون أن يسفر عن تغيير في سعر الفائدة بعد وتيرة متسارعة لعشر زيادات متتالية ترجع ليوليو 2022، رفعت سعر الفائدة حتى نسبة قياسية بلغت 4 بالمائة.وينضم البنك المركزي الأوروبي بذلك إلى نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا وغيرهما في تثبيت تكاليف الاقتراض، بالرغم من وصولها إلى مستويات قياسية، بينما تتراجع حدة التضخم.ففي أوروبا، بلغ التضخم ذروته 10.6 بالمائة في أكتوبر 2023 لدول منطقة اليورو، لكن مع تراجع التضخم إلى 4.3 بالمائة الآن، توقف البنك المركزي الأوروبي عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.والآن تتزايد حدة المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وحتى خطر الركود.