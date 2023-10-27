النفط يتجاوز 89 دولارا للبرميل وسط صراع الشرق الأوسط

السومرية نيوز – اقتصاد



ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط ما أثار مخاوف حول الإمدادات العالمية من الخام.







وأمس عند التسوية، تراجعت عقود "برنت" بنسبة 2.45% إلى 87.93 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.55% ليسجل 83.21 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.60% إلى 84.54 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.60% إلى 89.34 دولار للبرميل.وأمس عند التسوية، تراجعت عقود "برنت" بنسبة 2.45% إلى 87.93 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.55% ليسجل 83.21 دولار للبرميل.