بالأرقام.. العراق يتصدر قائمة الدول التي تشتري منتجات الألبان من إيران

وأوردت وكالة إيسنا للأنباء، نقلاً عن جمعية صناعات منتجات الألبان في إيران، أن 39 دولة حول العالم اشترت المنتجات اللبنية من إيران في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري، وقد زادت بمقدار ثلاث دول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.واستحوذتوباكستان وأفغانستان والإمارات وأذربيجان وسوريا وتركمانستان وكازاخستان وأرمينيا وأوزبكستان وجورجيا والاتحاد الروسي والكويت وطاجيكستان وتركيا على 99.39٪ من حجم الصادرات، بينما كان نصيب وجهات تصدير أخرى مثل كندا وألمانيا والنمسا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان والدنمارك وإنجلترا وغيرها أقل من 0.6% من حجم صادرات الألبان هذه.واستحوذت باكستان على المرتبة الثانية لصادرات منتجات إيران اللبنية بنسبة 15.4% من حصة التصدير من حيث الحجم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.8% في الأشهر الستة هذه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت 43.5 ألف طن.وكانت الوجهة الثالثة لمنتجات الألبان الإيرانية من نصيب أفغانستان بنسة 7.4% من حصة التصدير من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 15.4٪ في الأشهر الستة هذه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغت 20.8 ألف طن.كما جاءت الإمارات، وأذربيجان، وسوريا في المراكز التالية من حيث حجم الصادرات، حيث بلغت صادرات إيران اللبنية إليها نحو 9.9 ألف طن و5.5 ألف طن و3.1 ألف طن على التوالي.وانخفضت مشتريات روسيا من منتجات الألبان الإيرانية بنسبة 18.1% في الأشهر الستة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت 1.1 ألف طن فقط، وهذا يعني أنها شكلت 0.4% من حجم الصادرات.