حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، ما حققته حكومة محمد شياع السوداني خلال العام الأول من عمرها، مشيراً الى أن الأخير وضع مجموعة أعراف سياسية في البرنامج الحكومي، فيما أكد أن الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الأزمة.







وأضاف، أن "الحكومة حققت أكثر من 35‎% من البرنامج الحكومي بعامها الأول".



وأوضح، أنه "خلال السنة الأولى بلغت مجموعة الأموال المحافظ عليها من الهدر، مليار دولار، واسترداد أكثر من مئة مليون، فيما بلغ عدد الإخبارات 30 الف إخبار، فضلا عن استقدام 8690 شخصاً للتحقيق، وصدر 3015 أمر قبض، بالاضافة الى توقيف 1300 شخص، في حين بلغت ملفات الاسترداد من الهاربين 70 ملفاً".



وتطرق العوادي إلى أزمة الدولار، مؤكداً أن "هذه الأزمة كبيرة وأثرت على ارتفاع أسعار السيارات والعقارات والمواد الإنشائية، لكن الحكومة استطاعت المحافظة على أسعار المواد الغذائية وهذا الأهم". وقال العوادي خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "النتيجة تدعو الى التفاؤل في السنة الأولى من عمر الحكومة ونسعى لتقديم الأفضل"، لافتا الى ان "السوداني ثبت مجموعة أعراف سياسية ضمن برنامجه الحكومي ارتكزت على أساسيات معالجة الفقر والبطالة والتوظيف والخدمات"، مبيناً أن "السوداني أسس لرقابة تنفيذية على القرارات والأوامر التي تصدر، كما وضع تقريرا نصف سنوي لتقييم أداء الحكومة وهذا ما لم يكن موجود سابقا".وأضاف، أن "الحكومة حققت أكثر من 35‎% من البرنامج الحكومي بعامها الأول".وأوضح، أنه "خلال السنة الأولى بلغت مجموعة الأموال المحافظ عليها من الهدر، مليار دولار، واسترداد أكثر من مئة مليون، فيما بلغ عدد الإخبارات 30 الف إخبار، فضلا عن استقدام 8690 شخصاً للتحقيق، وصدر 3015 أمر قبض، بالاضافة الى توقيف 1300 شخص، في حين بلغت ملفات الاسترداد من الهاربين 70 ملفاً".وتطرق العوادي إلى أزمة الدولار، مؤكداً أن "هذه الأزمة كبيرة وأثرت على ارتفاع أسعار السيارات والعقارات والمواد الإنشائية، لكن الحكومة استطاعت المحافظة على أسعار المواد الغذائية وهذا الأهم".

وبين، أن "التجارة مع الصين ستكون بقيمة الين، كما ستكون تجارتنا مع إيران والإمارات بالتومان والدرهم".



ولفت الى ان "الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الأزمة وعبر صيرفات حكومية"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "التضخم في العراق انخفض بنسبة 4‎%‎".



وبشأن حديث السوداني خلال قمة القاهرة وما أشيع عن غضب واشنطن، شدد المتحدث الحكومي، على ان "العراق بلد ذو سيادة ولديه قرار وفي كلمته عبر عن موقف العراق وشعبه ولا يهمنا من يقبل أو يرفض".

وأكد أنه "لم تردنا تهديدات بشأن كلمة السوداني"، منوها الى ان "حماية البعثات مسؤولية الحكومة ويجب ان تقوم بها بشكل صحيح".