العراق بين أكبر الدول العربية باحتياطي الذهب.. احصائيات دولية خلال 2023

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية شهدت ثالث أقوى ربع سنوي من صافي الشراء للمعدن الأصفر في الربع الثالث من 2023 بكمية بلغت 337 طنا، لكنها كانت أقل من الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2022.وقال المجلس في تقريره الفصلي، إنه رغم ارتفاع مشتريات البنوك المركزية فإنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 27 بالمئة في الربع الثالث.وسجل الطلب العالمي لجميع القطاعات في الربع الثالث 2023، تراجعا 6% إلى 1147 طنا، مقابل 1219 طنا في الربع الثالث من العام السابق 2022.فيما ارتفع إجمالي المعروض من الذهب 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، مع ارتفاع إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي.أكبر 5 دول تمتلك احتياطي من الذهب1. الولايات المتحدة - 3352.6 طن2. ألمانيا - 3352.6 طن3. إيطاليا - 2451.8 طن4. فرنسا - 2436.9 طن5. روسيا - 2332.7 طنأكبر 5 دول عربية تمتلك احتياطي من المعدن النفيس1. السعودية - 323.1 طن2. لبنان - 286.8 طن3. الجزائر - 173.6 طن4. العراق - 132.7 طن5. مصر - 125.9 طن