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الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

اقتصاد

2023-11-02 | 02:26
الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة
270 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات المبكرة الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.

قال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو وكأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى".

وأبقى الاحتياطي أمس الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

بحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1983.77 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1991.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1114.02 دولار للأونصة.
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