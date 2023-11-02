بأكثر من نصف مليار دولار.. ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تك تك رمضان
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتراف إسرائيلي: جنودنا يسقطون وصور المعركة مؤلمة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-472567-638345223550066528.jpg
بأكثر من نصف مليار دولار.. ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا
اقتصاد
2023-11-02 | 07:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,462 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
شهدت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا ارتفاعًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، بنحو 505 ملايين دولار، مقارنة مع العائدات المسجلة في شهر سبتمبر/أيلول والبالغة 1.54 مليار دولار.
وكانت الإيرادات المحققة عن بيع النفط العراقي إلى أوروبا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي قد تراجعت نحو 570 مليون دولار، عن العائدات المسجلة في أغسطس/آب السابق له، البالغة نحو 2.11 مليار دولار،
وفق الإحصاءات الشهرية التي تنشرها شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وكشفت إحصاءات، أن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد سجلت 9.669 مليار دولار، مقارنة مع 9.494 مليار دولار مسجلة في سبتمبر/أيلول.
إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في أكتوبر
سجّلت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 2.045 مليار دولار، مرتفعة عن إيرادات شهر سبتمبر/أيلول السابق له، والبالغة 1.54 مليار دولار، بأكثر من نصف مليار دولار.
يشار إلى أن إيرادات شهر أغسطس/آب 2023 كانت قد حققت نحو 2.11 مليار دولار، في حين سجلت الإيرادات في شهر يوليو/تموز نحو 1.6 مليار دولار،
بحسب منصة الطاقة المتخصصة.
وبلغت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 23.8 مليون برميل، بزيادة 7.2 مليون برميل عن الكميات المصدّرة خلال شهر سبتمبر/أيلول والتي بلغت نحو 16.6 مليون برميل.
يشار إلى أن إجمالي إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا قد سجّل، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، نحو 12.46 مليار دولار، في المدة بين يناير/كانون الثاني (2023) وسبتمبر/أيلول، وبإضافة إيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول، يصبح إجمالي الإيرادات نحو. 14.5 مليار دولار.
حجم الصادرات العراقية إلى أوروبا
شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصدير نحو 23 مليونًا و812 ألفًا 198 برميلًا، مقارنة مع صادرات شهر سبتمبر/أيلول الماضي، التي بلغت نحو 16 مليونًا و568 ألفًا و311 برميلًا، بينما بلغ سعر برميل النفط العراقي نحو 85.86 دولارًا، مقارنة مع 93.23 دولارًا خلال سبتمبر/أيلول.
وكان سعر برميل النفط العراقي قد سجل خلال شهر أغسطس/آب الماضي نحو 81.66 دولارًا، إلّا أن حجم الصادرات في هذا الشهر بلغ 25 مليونًا و842 ألفًا و614 برميلًا، بزيادة تتجاوز 9 ملايين برميل عن سبتمبر،
وفقاً لمنصة الطاقة المتخصصة.
وفي يوليو/تموز 2023، سجّلت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى أوروبا نحو 20 مليونًا و505 آلاف و964 برميلًا، بمتوسط سعر بلغ نحو 78.53 دولارًا للبرميل، أي سجلت الصادرات ما يقارب 1.61 مليار دولار.
وكانت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا قد سجلت في يونيو/حزيران نحو 1.07 مليار دولار، إذ بلغ حجم الصادرات 15 مليونًا و734 ألفًا و19 برميلًا، بينما سجّل متوسط سعر برميل النفط العراقي في ذلك الشهر نحو 67.84 دولارًا.
كما سجل حجم صادرات العراق إلى أوروبا في مايو/أيار 21 مليونًا و402 ألفًا و379 برميلًا، بمتوسط سعر للبرميل بلغ 66.03 دولارًا أميركيًا، لتصل إيرادات صادرات النفط العراقي لأوروبا إلى نحو 1.41 مليار دولار.
ويعمل العراق على زيادة الصادرات النفطية إلى السوق الأوروبية منذ نحو 12 شهرًا، وذلك بهدف تحقيق استفادة كبيرة من إيرادات النفط لتنمية وتعظيم موارد بغداد المالية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز انتشار النفط العراقي في الأسواق العالمية.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مستشار السوداني يبدي استعداداً للقتال في غزة ضمن "جناح عسكري"
خاص السومرية
26.98%
15:55 | 2023-10-31
مستشار السوداني يبدي استعداداً للقتال في غزة ضمن "جناح عسكري"
15:55 | 2023-10-31
الداخلية تحدد موعد إيقاف إصدار الجواز الاعتيادي
محليات
25.9%
02:49 | 2023-11-01
الداخلية تحدد موعد إيقاف إصدار الجواز الاعتيادي
02:49 | 2023-11-01
الجيش "الإسرائيلي" يهدد بضرب دولة عربية
الساحة الفلسطينية
23.69%
06:16 | 2023-11-01
الجيش "الإسرائيلي" يهدد بضرب دولة عربية
06:16 | 2023-11-01
التربية تُحدد توقيتات بدء الدوام الرسمي بعموم مدارس العراق (وثيقة)
محليات
23.43%
02:21 | 2023-11-01
التربية تُحدد توقيتات بدء الدوام الرسمي بعموم مدارس العراق (وثيقة)
02:21 | 2023-11-01
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التأخر في إصدار الجنسية العراقية - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
06:00 | 2023-11-02
Morning Live
التأخر في إصدار الجنسية العراقية - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
06:00 | 2023-11-02
ناس وناس
سوق حي الشهداء…كربلاء - الحلقة ١٣٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-02
ناس وناس
سوق حي الشهداء…كربلاء - الحلقة ١٣٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-02
بعد التحري
الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات..اموال طائلة وفيديوهات ساخرة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
17:46 | 2023-11-01
بعد التحري
الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات..اموال طائلة وفيديوهات ساخرة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
17:46 | 2023-11-01
52 دقيقة
المرأة والمال - حلقة ٢٣ | الموسم ٥
15:30 | 2023-11-01
52 دقيقة
المرأة والمال - حلقة ٢٣ | الموسم ٥
15:30 | 2023-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-11-01
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الحب مرضا وعبئا ثقيلا؟ 1-11-2023
03:30 | 2023-11-01
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الحب مرضا وعبئا ثقيلا؟ 1-11-2023
03:30 | 2023-11-01
بالمختزل
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
بالمختزل
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التأخر في إصدار الجنسية العراقية - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
06:00 | 2023-11-02
Morning Live
التأخر في إصدار الجنسية العراقية - الحلقة ١٤١ | الموسم 2
06:00 | 2023-11-02
ناس وناس
سوق حي الشهداء…كربلاء - الحلقة ١٣٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-02
ناس وناس
سوق حي الشهداء…كربلاء - الحلقة ١٣٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-11-02
بعد التحري
الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات..اموال طائلة وفيديوهات ساخرة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
17:46 | 2023-11-01
بعد التحري
الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات..اموال طائلة وفيديوهات ساخرة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
17:46 | 2023-11-01
52 دقيقة
المرأة والمال - حلقة ٢٣ | الموسم ٥
15:30 | 2023-11-01
52 دقيقة
المرأة والمال - حلقة ٢٣ | الموسم ٥
15:30 | 2023-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-11-01
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الحب مرضا وعبئا ثقيلا؟ 1-11-2023
03:30 | 2023-11-01
صباحكم أحلى مع سلمى
متى يصبح الحب مرضا وعبئا ثقيلا؟ 1-11-2023
03:30 | 2023-11-01
بالمختزل
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
بالمختزل
مع رشيد العزاوي.. الامين العام للحزب الاسلامي العراقي - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:34 | 2023-10-31
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
Celebrity
المودل عمار سلو - الحلقة ٣٤ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما الأسباب التي تدفع إلى تفاقم الجرائم المجتمعية في العراق؟
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.