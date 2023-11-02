بأكثر من نصف مليار دولار.. ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا

وكانت الإيرادات المحققة عن بيع النفط العراقي إلى أوروبا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي قد تراجعت نحو 570 مليون دولار، عن العائدات المسجلة في أغسطس/آب السابق له، البالغة نحو 2.11 مليار دولار،وكشفت إحصاءات، أن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد سجلت 9.669 مليار دولار، مقارنة مع 9.494 مليار دولار مسجلة في سبتمبر/أيلول.سجّلت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 2.045 مليار دولار، مرتفعة عن إيرادات شهر سبتمبر/أيلول السابق له، والبالغة 1.54 مليار دولار، بأكثر من نصف مليار دولار.يشار إلى أن إيرادات شهر أغسطس/آب 2023 كانت قد حققت نحو 2.11 مليار دولار، في حين سجلت الإيرادات في شهر يوليو/تموز نحو 1.6 مليار دولار،وبلغت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 23.8 مليون برميل، بزيادة 7.2 مليون برميل عن الكميات المصدّرة خلال شهر سبتمبر/أيلول والتي بلغت نحو 16.6 مليون برميل.يشار إلى أن إجمالي إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا قد سجّل، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، نحو 12.46 مليار دولار، في المدة بين يناير/كانون الثاني (2023) وسبتمبر/أيلول، وبإضافة إيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول، يصبح إجمالي الإيرادات نحو. 14.5 مليار دولار.شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصدير نحو 23 مليونًا و812 ألفًا 198 برميلًا، مقارنة مع صادرات شهر سبتمبر/أيلول الماضي، التي بلغت نحو 16 مليونًا و568 ألفًا و311 برميلًا، بينما بلغ سعر برميل النفط العراقي نحو 85.86 دولارًا، مقارنة مع 93.23 دولارًا خلال سبتمبر/أيلول.وكان سعر برميل النفط العراقي قد سجل خلال شهر أغسطس/آب الماضي نحو 81.66 دولارًا، إلّا أن حجم الصادرات في هذا الشهر بلغ 25 مليونًا و842 ألفًا و614 برميلًا، بزيادة تتجاوز 9 ملايين برميل عن سبتمبر،وفي يوليو/تموز 2023، سجّلت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى أوروبا نحو 20 مليونًا و505 آلاف و964 برميلًا، بمتوسط سعر بلغ نحو 78.53 دولارًا للبرميل، أي سجلت الصادرات ما يقارب 1.61 مليار دولار.وكانت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا قد سجلت في يونيو/حزيران نحو 1.07 مليار دولار، إذ بلغ حجم الصادرات 15 مليونًا و734 ألفًا و19 برميلًا، بينما سجّل متوسط سعر برميل النفط العراقي في ذلك الشهر نحو 67.84 دولارًا.كما سجل حجم صادرات العراق إلى أوروبا في مايو/أيار 21 مليونًا و402 ألفًا و379 برميلًا، بمتوسط سعر للبرميل بلغ 66.03 دولارًا أميركيًا، لتصل إيرادات صادرات النفط العراقي لأوروبا إلى نحو 1.41 مليار دولار.ويعمل العراق على زيادة الصادرات النفطية إلى السوق الأوروبية منذ نحو 12 شهرًا، وذلك بهدف تحقيق استفادة كبيرة من إيرادات النفط لتنمية وتعظيم موارد بغداد المالية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز انتشار النفط العراقي في الأسواق العالمية.